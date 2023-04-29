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В районе Марьинки россияне все чаще массово отказываются от боевых действий – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2023, 19:18
В районе Марьинки россияне все чаще массово отказываются от боевых действий – Генштаб - Фото
Оккупанты (Фото: EPA)

Основные усилия российские оккупанты сосредотачивают на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, отражены более 40 атак противника. В районе Марьинки участились случаи коллективного отказа россиян от участия в боевых действиях. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. Украинские воины мужественно держат оборону.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия по направлению к населенному пункту Предтечино.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского.

На Марьинском направлении в течение суток украинские защитники отразили многочисленные атаки противника в районе населенных пунктов Марьинка и Новомихайловка.

В районе Марьинки в подразделениях российских оккупационных войск участились случаи коллективного отказа от участия в боевых действиях, сообщили в Генштабе. Основными факторами, влияющими на это, являются большие потери в живой силе, несвоевременное обеспечение боеприпасами, отсутствие в достаточном количестве средств индивидуальной защиты и принуждение военнослужащих ВС РФ к ведению штурмовых действий без поддержки тяжелой техники и артиллерии.

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Вадим Ребрина
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