В "Резерв+" начали бета-тест онлайн-отсрочек

Екатерина Черногоренко (Фото: Министерство обороны)

В понедельник, 4 ноября, в мобильном приложении для призывников, военнообязанных и резервистов "Резерв+" началось бета-тестирование онлайн-отсрочек. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

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По ее словам, первые инструкции получат студенты и аспиранты, заполнявшие форму на тестирование. Дальше – люди с инвалидностью и многодетные родители. Инструкции поступают на электронную почту.

"Обратите внимание: если у вас уже есть отсрочка, вы сможете ее продлить только после завершения ее действия. Ведь не может быть двух активных отсрочек одновременно. Однако мы благодарны и тем, кто уже имеет отсрочку и также тестирует сервис. Ведь должны проверить, как отображается услуга у разных категорий граждан", — отметила Черногоренко.

Чиновница подчеркнула, что ожидает фидбека и поблагодарила украинцев за помощь в цифровизации военного учета.

По ее словам, до запуска услуги в "Резерв+" остались "считанные дни".