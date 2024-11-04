У "Резерв+" розпочали бета-тест онлайн-відстрочок

Катерина Черногоренко (Фото: Міністерство оборони)

У понеділок, 4 листопада, у мобільному застосунку для призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Резерв+" розпочалося бета-тестування онлайн-відстрочок. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

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За її словами, першими інструкції отримають студенти та аспіранти, що заповнювали форму на тестування. Далі – люди з інвалідністю та багатодітні батьки. Інструкції надходять на електронну пошту.

"Зверніть увагу: якщо ви вже маєте відстрочку, ви зможете її подовжити лише після завершення її дії. Адже не може бути двох активних відстрочок одночасно. Проте ми вдячні й тим, хто вже має відстрочку і також тестує сервіс. Адже маємо перевірити, як відображається послуга у різних категорій громадян", – зазначила Черногоренко.

Урядовиця наголосила, що очікує на фідбек і подякувала українцям за допомогу у цифровізації військового обліку.

За її словами, до запуску послуги у "Резерв+" залишилися "лічені дні".