У "Резерв+" розпочали бета-тест онлайн-відстрочок
У понеділок, 4 листопада, у мобільному застосунку для призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Резерв+" розпочалося бета-тестування онлайн-відстрочок. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
За її словами, першими інструкції отримають студенти та аспіранти, що заповнювали форму на тестування. Далі – люди з інвалідністю та багатодітні батьки. Інструкції надходять на електронну пошту.
"Зверніть увагу: якщо ви вже маєте відстрочку, ви зможете її подовжити лише після завершення її дії. Адже не може бути двох активних відстрочок одночасно. Проте ми вдячні й тим, хто вже має відстрочку і також тестує сервіс. Адже маємо перевірити, як відображається послуга у різних категорій громадян", – зазначила Черногоренко.
Урядовиця наголосила, що очікує на фідбек і подякувала українцям за допомогу у цифровізації військового обліку.
За її словами, до запуску послуги у "Резерв+" залишилися "лічені дні".
- 17 травня 2024 року в Україні запустили електронний кабінет військовозобов'язаного, який став доступний через застосунок "Резерв+".
- 18 червня у застосунку "Резерв+" з'явився електронний військово-обліковий документ та QR-код для перевірки даних.
- 29 серпня Черногоренко заявила, що Міноборони планує перетворити застосунок "Резерв+" на онлайн-ТЦК.
- 18 жовтня у мобільному застосунку для призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Резерв+" стала доступна функція рекрутингу.