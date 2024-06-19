В результате атаки "шахедов" на Львов разрушен научно-исследовательский институт – фото

В целом в области известно о двух пострадавших – оба в селе Мелехов во Львовской области

Фото: Андрей Садовый (Telegram)

В результате атаки российских дронов-камикадзе типа Shahed на Львовскую область разрушен научно-исследовательский институт во Львове. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый.

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"Фиксируем еще одно разрушение в результате ночной атаки шахедов. Научно-исследовательский институт во Львове", – написал он.

Фото: Андрей Садовый

Всего в ночь на 19 июня Россия атаковала Львовскую область пятью "шахедами", глава ОВА Максим Козицкий сообщал, что все сбили.

В селе Малехов ранены двое мужчин: 47-летнему госпитализация не понадобилась, 70-летний – в среднем состоянии тяжести. В населенном пункте разрушены многоэтажка и офисные помещения.

В ночь на 1 июня 2024 года россияне нанесли ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также "шахеды".

Утром 12 июня российские оккупационные войска пытались нанести комбинированный удар по Киеву и Василькову возле него, используя разные типы вооружения.

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