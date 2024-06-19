Внаслідок атаки "шахедів" на Львів зруйновано науково-дослідний інститут – фото

Загалом в області відомо про двох постраждалих – обидва у селі Мелехів на Львівщині

Фото: Андрій Садовий (Telegram)

Внаслідок атаки російських дронів-камікадзе типу Shahed на Львівську область зруйновано науково-дослідний інститут у Львові. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

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"Фіксуємо ще одне руйнування внаслідок нічної атаки шахедів. Науково-дослідний інститут у Львові", – написав він.

Фото: Андрій Садовий

Загалом в ніч проти 19 червня Росія атакувала Львівщину п'ятьма "шахедами", очільник ОВА Максим Козицький повідомляв, що всі збили.

У селі Малехів поранено два чоловіки: 47-річному госпіталізація не знадобилась, 70-річний – у середньому стані важкості. У населеному пункті зруйновано багатоповерхівку та офісні приміщення.

У ніч проти 1 червня 2024 року росіяни завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також "шахеди".

Зранку 12 червня російські окупаційні війська намагались завдати комбінованого удару по Києву та Василькову біля нього, використовуючи різні типи озброєння.

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