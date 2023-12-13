В результате падения обломков дронов в Одессе двое пострадавших и разрушения: детали

Работа ПВО по шахедам (Иллюстративное фото)

В ночь на 13 декабря Россия атаковала Одессу 10 ударными беспилотниками. Обломки сбитых беспилотников упали на территорию местного СТО, а также частично разрушили здание припортовой инфраструктуры — есть раненые. Об этом сообщил глава Одесской военной администрации Олег Кипер.

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Два сотрудника авторемонтного предприятия получили многочисленные ранения, переломы и ожоги. Один в состоянии средней тяжести, другой в тяжелом состоянии госпитализированы в медучреждения.

Кроме того, на месте начался пожар, который уже потушен. Дотла разрушен ангар, выгорели три машины, еще 11 автомобилей повреждены.

Из-за попадания обломков дрона по припортовой инфраструктуре обошлось без пострадавших, заявил Кипер.

В целом, добавил он, в Одесской области сбили девять беспилотников.

Воздушные силы заявили, что Россия атаковала 10 "шахедами" и таким же количеством ракет типа "Искандер" и С-400. ПВО сбила все враждебные цели.

В результате работы ПВО в столице зафиксировали около 10 случаев падения обломков. В Голосеевском районе обломки упали на дорогу, в Дарницком и Днепровском — повреждены частные и жилые дома, а также водопровод.

В Киеве около полусотни пострадавших, часть – госпитализирована.

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