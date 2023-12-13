В результате падения обломков дронов в Одессе двое пострадавших и разрушения: детали
В ночь на 13 декабря Россия атаковала Одессу 10 ударными беспилотниками. Обломки сбитых беспилотников упали на территорию местного СТО, а также частично разрушили здание припортовой инфраструктуры — есть раненые. Об этом сообщил глава Одесской военной администрации Олег Кипер.
Два сотрудника авторемонтного предприятия получили многочисленные ранения, переломы и ожоги. Один в состоянии средней тяжести, другой в тяжелом состоянии госпитализированы в медучреждения.
Кроме того, на месте начался пожар, который уже потушен. Дотла разрушен ангар, выгорели три машины, еще 11 автомобилей повреждены.
Из-за попадания обломков дрона по припортовой инфраструктуре обошлось без пострадавших, заявил Кипер.
В целом, добавил он, в Одесской области сбили девять беспилотников.
- Воздушные силы заявили, что Россия атаковала 10 "шахедами" и таким же количеством ракет типа "Искандер" и С-400. ПВО сбила все враждебные цели.
- В результате работы ПВО в столице зафиксировали около 10 случаев падения обломков. В Голосеевском районе обломки упали на дорогу, в Дарницком и Днепровском — повреждены частные и жилые дома, а также водопровод.
- В Киеве около полусотни пострадавших, часть – госпитализирована.
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