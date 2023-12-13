Внаслідок падіння уламків дронів в Одесі двоє постраждалих та руйнування: деталі

Росія атакувала Одесу 10 дронами-камікадзе, уламки впали на СТО та будівлю припортової інфраструктури

Робота ППО по шахедах (Ілюстративне фото)

У ніч проти 13 грудня Росія атакувала Одесу 10 ударними безпілотниками. Уламки збитих безпілотників впали на територію місцевого СТО, а також частково зруйнували будівлю припортової інфраструктури — є поранені. Про це повідомив очільник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер.

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Двоє співробітників авторемонтного підприємства отримали численні поранення, перелами та опіки. Один у стані середньої важкості, інший у важкому стані шпиталізовані до медзакладів.

Крім того, на місці почалася пожежа, яку вже загасили. Вщент зруйновано ангар, вигоріли три машини, ще 11 автівок пошкоджені.

Через потрапляння уламків дрона у припортову інфраструктуру обійшлося без постраждалих, заявив Кіпер.

Загалом, додав він, в Одеській області збили дев'ять безпілотників.

Повітряні сили заявили, що Росія атакувала 10 "шахедами" та такою самою кількістю ракет типу "Іскандер" та С-400. ППО збила всі ворожі цілі.

Внаслідок роботи ППО у столиці зафіксували близько 10 випадків падіння уламків. У Голосіївському районі уламки впали на дорогу, у Дарницькому та Дніпровському — пошкоджені приватні та житлові будинки, а також водогін.

У Києві близько півсотні постраждалих, частина – госпіталізована.

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