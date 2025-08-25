В результате ракетного удара Израиля по больнице в Газе погибли пять журналистов

ЦАХАЛ пообещал провести внутреннее расследование в связи с атакой на больницу

Мохаммад Салам (Фото: Instagram журналиста)

Израиль нанес ракетный удар по больнице Насер на юге сектора Газа, в результате чего погибли пять журналистов, а один получил ранения. Об этом сообщают Associated Press и The Guardian.

Погибли Хуссам аль-Масри, работавший в Reuters, Мариам Абу Дагга, работавшая в Associated Press, журналист Al Jazeera Мохаммад Салам, фотожурналист Моаз Абу Таха и Ахмад Абу Азиз из Quds Feed. Еще один журналист Reuters Хатем Халед был ранен в результате нападения.

По данным АР, Израиль наносил удары по больнице дважды.

Первая ракета попала в верхний этаж здания. Через несколько минут, когда журналисты и спасатели начали подниматься к месту попадания по внешней лестнице, второй снаряд попал в то же место.

Помимо журналистов, погибли еще около 15 человек, в том числе спасатели.

ЦАХАЛ подтвердил удары по району больницы Насер в понедельник утром.

Армия обороны Израиля заявила, что проведет внутреннее расследование в связи с атакой и выразила сожаление по поводу "любого ущерба, причиненного посторонним лицам".

Израильские военные заявили, что "не преследуют журналистов как таковых".

Мариам Абу Дагга (Фото: Instagram журналистки)