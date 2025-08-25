В результате ракетного удара Израиля по больнице в Газе погибли пять журналистов
Израиль нанес ракетный удар по больнице Насер на юге сектора Газа, в результате чего погибли пять журналистов, а один получил ранения. Об этом сообщают Associated Press и The Guardian.
Погибли Хуссам аль-Масри, работавший в Reuters, Мариам Абу Дагга, работавшая в Associated Press, журналист Al Jazeera Мохаммад Салам, фотожурналист Моаз Абу Таха и Ахмад Абу Азиз из Quds Feed. Еще один журналист Reuters Хатем Халед был ранен в результате нападения.
По данным АР, Израиль наносил удары по больнице дважды.
Первая ракета попала в верхний этаж здания. Через несколько минут, когда журналисты и спасатели начали подниматься к месту попадания по внешней лестнице, второй снаряд попал в то же место.
Помимо журналистов, погибли еще около 15 человек, в том числе спасатели.
ЦАХАЛ подтвердил удары по району больницы Насер в понедельник утром.
Армия обороны Израиля заявила, что проведет внутреннее расследование в связи с атакой и выразила сожаление по поводу "любого ущерба, причиненного посторонним лицам".
Израильские военные заявили, что "не преследуют журналистов как таковых".
- 10 августа в результате израильского удара вблизи больницы "Аль-Шифа" в Газе погибли пятеро журналистов телекомпании Al Jazeera.
