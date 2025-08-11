Ударом Израиля в Газе убиты журналисты Al Jazeera. ЦАХАЛ заявил о связях с ХАМАС

В результате удара ЦАХАЛ погибли корреспонденты Анас аль-Шариф и Мохаммед Крейке, а также операторы Ибрагим Захер, Мохаммед Нуфаль и Моамен Алива

Убитый журналист Анас аль-Шариф (Фото: facebook.com/ans.al.alshryf)

10 августа в результате израильского удара вблизи больницы "Аль-Шифа" в Газе погибли пятеро журналистов телекомпании Al Jazeera, сообщают Al Jazeera та BBC. Израильские военные утверждают, что один из журналистов возглавлял террористическую ячейку ХАМАС.

По данным Al Jazeera, корреспонденты Анас аль-Шариф и Мохаммед Крейке, а также операторы Ибрагим Захер, Мохаммед Нуфаль и Моамен Алива находились в палатке для журналистов у главных ворот больницы.

В последних сообщениях в соцсети Х Аль-Шариф писал о концентрированных израильских ударах по югу и востоку города Газа. Также он опубликовал видео со взрывами ракетных бомбардировок Израиля.

قصف لا يتوقف..

منذ ساعتين والعدوان الإسرائيلي يشتد على مدينة غزة. pic.twitter.com/yW8PesTkFT - أنس الشريف Анас аш-Шариф (@AnasAlSharif0) 10 августа 2025 г

"Это моя воля и мое последнее послание. Если эти мои слова достигнут вас, знайте, что Израилю удалось убить меня и заглушить мой голос", – говорится в последних сообщениях журналиста.

Главный редактор Al Jazeera Мохамед Моавад заявил BBC, что Аль-Шариф был аккредитованным журналистом и "единственным голосом" для мира, который знал, что происходит в секторе Газа.

Армия обороны Израиля подтвердила, что нанесла удар по Анасу аль-Шарифу, написав, что журналист "возглавлял террористическую ячейку в ХАМАС".

"Перед ударом были приняты меры для уменьшения вреда для гражданского населения, включая использование точных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительную разведку", – говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Там обвинили Аль-Шарифа в том, что он якобы выдавал себя за журналиста и был "ответственным за дальнейшие ракетные обстрелы израильских гражданских лиц и войск Армии обороны Израиля".

Кроме этого израильские военные отметили, что ранее "раскрывали разведывательные данные", подтверждающие его военную принадлежность, включая "списки курсов подготовки террористов".

В июле Al Jazeera вместе с Организацией Объединенных Наций и "Комитетом защиты журналистов" опубликовали отдельные заявления, в которых предупредили об опасности для жизни Аль-Шарифа и призвали к его защите.