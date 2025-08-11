Ударом Ізраїлю в Газі вбито журналістів Al Jazeera. ЦАХАЛ каже – один з них працював на ХАМАС
10 серпня внаслідок ізраїльського удару поблизу лікарні "Аль-Шифа" у Газі загинули пʼятеро журналістів телекомпанії Al Jazeera, повідомляють Al Jazeera та BBC. Ізраїльські військові стверджують, що один із журналістів очолював терористичний осередок ХАМАС.
За даними Al Jazeera, кореспонденти Анас аль-Шаріф і Мохаммед Крейке, а також оператори Ібрагім Захер, Мохаммед Нуфаль та Моамен Аліва перебували в наметі для журналістів біля головних воріт лікарні.
В останніх дописах у соцмережі Х Аль-Шаріф писав про концентровані ізраїльські удари по півдню та сходу міста Газа. Також він опублікував відео з вибухами ракетних бомбардувань Ізраїлю.
قصف لا يتوقف…— أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) August 10, 2025
منذ ساعتين والعدوان الإسرائيلي يشتد على مدينة غزة. pic.twitter.com/yW8PesTkFT
"Це моя воля і моє останнє послання. Якщо ці мої слова досягнуть вас, знайте, що Ізраїлю вдалося вбити мене та заглушити мій голос", – йдеться в останніх дописах журналіста.
Головний редактор Al Jazeera Мохамед Моавад заявив BBC, що Аль-Шаріф був акредитованим журналістом і "єдиним голосом" для світу, який знав, що відбувається в секторі Гази.
Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що завдала удару по Анасу аль-Шаріфу, написавши, що журналіст "очолював терористичний осередок у ХАМАС".
"Перед ударом було вжито заходів для зменшення шкоди для цивільного населення, зокрема використання точних боєприпасів, повітряне спостереження та додаткову розвідку", – йдеться у заяві ЦАХАЛ.
Там звинуватили Аль-Шаріфа в тому, що він нібито видавав себе за журналіста та був "відповідальним за подальші ракетні обстріли ізраїльських цивільних осіб і військ Армії оборони Ізраїлю".
Окрім цього, ізраїльські військові зазначили, що раніше "розкривали розвідувальні дані", що підтверджують його військову приналежність, серед яких "списки курсів підготовки терористів".
У липні Al Jazeera разом з Організацією обʼєднаних націй і "Комітетом захисту журналістів" опублікували окремі заяви, в яких попередили про небезпеку для життя Аль-Шаріфа та закликали до його захисту.
- План поступового військового захоплення всієї Гази було схвалено вранці 8 серпня після 10 годин обговорень.
- 7 серпня держсекретар США Рубіо повідомив, що Сполучені Штати погоджуються з планами Ізраїлю щодо повної окупації Гази. Він також заявив, що Сполучені Штати погоджуються з необхідністю ліквідації всього угруповання ХАМАС.
- The Independent повідомляло, що план щодо повного захоплення Гази передбачає облогу столиці анклаву до річниці вторгнення ХАМАС 7 жовтня.
Коментарі (0)