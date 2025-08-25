Внаслідок ракетного удару Ізраїлю по лікарні у Газі загинуло п'ять журналістів
Ізраїль завдав ракетного удару по лікарні Насера на півдні Гази, внаслідок чого загинули п'ятеро журналістів, а один зазнав поранення. Про це повідомляють Associated Press та The Guardian.
Загинули Хуссам аль-Масрі, який працював на Reuters, Маріам Абу Дагга, яка працювала на Associated Press, журналіст Al Jazeera Мохаммед Салам, фотожурналіст Моаз Абу Таха та Ахмад Абу Азіз з Quds Feed. Ще один журналіст Reuters Хатем Халед був поранений внаслідок нападу.
За даними АР, Ізраїль атакував лікарню двічі.
Перша ракета влучила у верхній поверх будівлі. Через кілька хвилин, коли журналісти та рятувальники почали підійматися до місця влучання зовнішніми сходами, другий снаряд потрапив у те саме місце.
Окрім журналістів загинули ще близько 15 людей, зокрема рятувальники.
ЦАХАЛ підтвердив удари по району лікарні Насер у понеділок вранці.
Армія оборони Ізраїлю заявила, що проведе внутрішнє розслідування щодо атаки та висловила жаль з приводу "будь-якої шкоди, завданої стороннім особам".
Ізраїльські військові заявили, що "не переслідують журналістів як таких".
- 10 серпня внаслідок ізраїльського удару поблизу лікарні "Аль-Шифа" у Газі загинули пʼятеро журналістів телекомпанії Al Jazeera.
