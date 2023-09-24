В России очередные диверсии, сгорели военные автомобили и топливный заправщик – ГУР
24.09.2023, 18:02
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Главное управление разведки Минобороны сообщило, что в ночь на 24 сентября неизвестные диверсанты провели удачные операции в Московской и Калужской областях страны-агрессора.
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Как сообщает ГУР, на территории военного городка в/ч 23626 в населенном пункте Калининец Наро-Фоминского района уничтожен топливозаправщик, а на территории военного городка в/ч 42702 в городе Калуга уничтожены четыре единицы автомобильной техники с прицепами.
"Фото и видео хлопков из соображений безопасности будут представлены в будущем", – отмечают в разведке.
- Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий сообщил, что ведомство определило перечень подлежащих уничтожению стратегических объектов России и методически работает над этим.
- В конце августа 2023 года произошла атака на российский аэродром в Пскове, в результате были уничтожены четыре самолета Ил-76.
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