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У Росії чергові диверсії, згоріли військові автомобілі та паливний заправник – ГУР

Этот материал также доступен на русском
24.09.2023, 18:02
У Росії чергові диверсії, згоріли військові автомобілі та паливний заправник – ГУР - Фото
Емблема ГУР

Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що в ніч проти 24 вересня невідомі диверсанти провели вдалі операції в Московській та Калузької областях країни-агресора.

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Як повідомляє ГУР, на території військового містечка в/год 23626 у населеному пункті Калінінець Наро-Фомінського району знищено паливозаправник, а на території військового містечка в/год 42702 у місті Калуга знищено чотири одиниці автомобільної техніки з причепами.

"Фото та відео бавовни з міркувань безпеки будуть представлені в майбутньому", – зазначають у розвідці.

  • Заступник начальника ГУР Вадим Скибицький повідомив, що відомство визначило перелік стратегічних об'єктів Росії, що підлягають знищенню, і методично працює над цим.
  • Наприкінці серпня 2023 року відбулася атака на російський аеродром у Пскові, в результаті було знищено чотири літаки Іл-76.

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Сергій Бережний
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