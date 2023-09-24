У Росії чергові диверсії, згоріли військові автомобілі та паливний заправник – ГУР

Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що в ніч проти 24 вересня невідомі диверсанти провели вдалі операції в Московській та Калузької областях країни-агресора.

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Як повідомляє ГУР, на території військового містечка в/год 23626 у населеному пункті Калінінець Наро-Фомінського району знищено паливозаправник, а на території військового містечка в/год 42702 у місті Калуга знищено чотири одиниці автомобільної техніки з причепами.

"Фото та відео бавовни з міркувань безпеки будуть представлені в майбутньому", – зазначають у розвідці.

Заступник начальника ГУР Вадим Скибицький повідомив, що відомство визначило перелік стратегічних об'єктів Росії, що підлягають знищенню, і методично працює над цим.

Наприкінці серпня 2023 року відбулася атака на російський аеродром у Пскові, в результаті було знищено чотири літаки Іл-76.

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