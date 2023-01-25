В РФ ставят ПВО везде, где бывает Путин, но не поможет, угроз будет все больше – Данилов

В России разворачивают системы противовоздушной обороны не только в Москве и окрестностях, а везде, где может находиться российский диктатор Владимир Путин. Это не поможет – угроз для РФ будет все больше. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"На сегодняшний день все объекты, где находился или может находиться Путин, оборудованы ПВО. Не знаю, сколько они задействовали этого металлического хлама, но поверьте: это не поможет им. Та помощь, которую нам предоставляют партнеры, будет проходить эту оборону, и угроз для них будет все больше и больше", – заявил Данилов.

Он подчеркнул, что "это не наша вина", так как войну начала Россия, и когда войска РФ покинут украинскую территорию, война закончится – по крайней мере ее горячая фаза. После этого, отметил Данилов, будут разбирательства с российскими военным преступниками.

Также Данилов прокомментировал сегодняшнее появление обращения президента Владимира Зеленского в эфире российских телеканалов в Крыму и Белгородской области.

"Не только на Белгородская область – намного большее покрытие. Я хочу сказать, пусть привыкают слышать родной украинский язык. Что касается временно оккупированных территорий, это будет постоянно. Что касается территорий, где украинский звучал в свое время, – это Белгородская, Курская области и много других территорий. Пусть привыкают, что они его будут слышать постоянно", – сказал Данилов.

Он добавил, что "не только им на нашей территории через своих агентов влияния здесь что-то рассказывать". Секретарь СНБО заверил, что подобные эпизоды будут повторяться.

По данным Bloomberg, в России развернули установки ПВО в Москве и в ее окрестностях, и развертывание произошло после атак беспилотников в прошлом месяце на военные базы в Саратове и Рязани.

Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат высмеял российскую ПВО на крышах админзданий: "Иван-дурак на печи едет. Выходят из ситуации как могут. Никакой паники нет".

Читайте также: "Москва ничему не научилась". Данилов спрогнозировал стратегию Путина на 2023 год

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.