В России "безвременно" умер глава компании, которая делала подлодки для ракет "Калибр"

В Санкт-Петербурге умер Александр Бузаков, генеральный директор компании "Адмиралтейские верфи", которая производила носители крылатых ракет "Калибр", которыми российские оккупанты обстреливают Украину. Об этом сообщили пропагандистские ресурсы РФ.

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Отмечается, что Бузаков умер в возрасте 66 лет, а его жизнь "оборвалась безвременно и трагически".

Его компания производила "усовершенствованные" дизельные подводные лодки, которые были способны нести и запускать крылатые ракеты "Калибр".

При жизни Бузаков говорил, что из подводных лодок, которые производила компания, велись обстрелы Сирии.

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Дмитро Гриниченко

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