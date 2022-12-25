В России "безвременно" умер глава компании, которая делала подлодки для ракет "Калибр"
25.12.2022, 08:14
Александр Бузаков (Фото: ресурс оккупантов)
В Санкт-Петербурге умер Александр Бузаков, генеральный директор компании "Адмиралтейские верфи", которая производила носители крылатых ракет "Калибр", которыми российские оккупанты обстреливают Украину. Об этом сообщили пропагандистские ресурсы РФ.
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Отмечается, что Бузаков умер в возрасте 66 лет, а его жизнь "оборвалась безвременно и трагически".
Его компания производила "усовершенствованные" дизельные подводные лодки, которые были способны нести и запускать крылатые ракеты "Калибр".
При жизни Бузаков говорил, что из подводных лодок, которые производила компания, велись обстрелы Сирии.
- Утром 16 декабря Россия предприняла очередную попытку разрушить энергосистему Украины. ПВО отработала "неплохо", сказали в Воздушных силах.
- Российские оккупанты выпустили 76 ракет по украинской критической инфраструктуре, 60 из них сбила противовоздушная оборона, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
- Ракеты по Украине запускали бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3, фрегат "Адмирал Макаров" и, вероятно, истребитель Су-35, сообщили в ВСУ.
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