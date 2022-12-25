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В России "безвременно" умер глава компании, которая делала подлодки для ракет "Калибр"

Цей матеріал також доступний українською
25.12.2022, 08:14
В России
Александр Бузаков (Фото: ресурс оккупантов)

В Санкт-Петербурге умер Александр Бузаков, генеральный директор компании "Адмиралтейские верфи", которая производила носители крылатых ракет "Калибр", которыми российские оккупанты обстреливают Украину. Об этом сообщили пропагандистские ресурсы РФ.

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Отмечается, что Бузаков умер в возрасте 66 лет, а его жизнь "оборвалась безвременно и трагически".

Его компания производила "усовершенствованные" дизельные подводные лодки, которые были способны нести и запускать крылатые ракеты "Калибр".

При жизни Бузаков говорил, что из подводных лодок, которые производила компания, велись обстрелы Сирии. 

Читайте также: Россия вывела подлодку с "Калибрами" под охраной Ми-8 и катера, боится дронов

Дмитро Гриниченко
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Россия война калибр
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