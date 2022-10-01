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В России досрочно выпустят курсантов и отправят их на войну против Украины – Генштаб ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2022, 07:46
В России досрочно выпустят курсантов и отправят их на войну против Украины – Генштаб ВСУ - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

В России решили досрочно выпустить и отправить на войну против Украины курсантов военных училищ. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке 1 октября.

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Как отмечается, в связи с существенной нехваткой офицерских кадров, российское военное руководство вынуждено преждевременно задействовать курсантов военных училищ.

По данным Генштаба ВСУ, в Тюменском военном училище будет проведен досрочный выпуск курсантов. Выпускников планируют направить на первичные офицерские должности в комплектуемые мобилизационным резервом воинские части.

Курсантов выпускных курсов Рязанского десантного училища направляют на подготовку полков мобилизационного резерва, осуществляемую на базе полигонов недалеко от Рязани, Омска, Пскова, Тулы и других городов.

Для этих подразделений планируют подготовку и согласование сроком не более одного месяца, а потом отправят на войну в Украину, сообщили в Генштабе.

  • 21 сентября Путин объявил о мобилизации в России. Официально планируется призвать 300 000 резервистов, но, по данным росСМИ, в планах может быть около 1,2 млн человек.
  • В Институте по изучению войны (ISW) сообщили, что призванных по мобилизации российских резервистов сразу бросают на передовую в Херсон и на Донбасс практически без подготовки.
  • В России уже устанавливают "тарифы" на отсрочку от мобилизации.
Наталія Медведєва
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война мобилизация генштаб
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