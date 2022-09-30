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В России уже устанавливают "тарифы" на отсрочку от мобилизации – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2022, 18:54
В России уже устанавливают
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В Хабаровском крае России установили новые коррупционные "тарифы" на отсрочку от мобилизации – 100 000 рублей. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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"В Хабаровском крае должностные лица, ответственные за отбор и подготовку мобилизационного ресурса, установили новые коррупционные "тарифы". Так, отсрочка от мобилизации стоит 100 000 рублей, что является практически недостижимой суммой для большинства местного населения", – говорится в сводке. 

Также россияне пытаются ввести меры принудительной мобилизации на временно захваченных территориях Украины.

В Херсоне участились случаи задержания местных мужчин призывного возраста. После поверхностного определения пригодности к военной службе их направляют на комплектование подразделений, которые планируется задействовать в районе проведения боевых действий.

В Бердянске принудительно отмобилизовали работников некоторых предприятий, оставшихся работать на оккупированной территории. Кроме того, в город прибыли усиленные подразделения Росгвардии с целью подавления вероятного сопротивления местного населения.

  • 29 сентября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты объявили первую волну мобилизации в городе. 
  • По данным ГУР, на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей российские захватчики мобилизовали в свою армию почти всех мужчин, их отправляют воевать без подготовки.

Читайте также: Мобилизованных крымчан отправляют воевать под Херсон, это двойное преступление – КрымSOS

Вадим Ребрина
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мобилизация генштаб
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