В России ожидают, что США "заставят" Украину вести переговоры с боевиками

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия рассчитывает, что Соединенные Штаты "заставят" Украину начать прямые переговоры с боевиками на Донбассе. Об этом Руденко сказал в интервью ТАСС.

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Он считает прямые переговоры с боевиками "краеугольным положением" минских соглашений.

"Очевидно, что попытки обойти это требование, в том числе за счет объявления России стороной конфликта, приписывания ей неких обязательств по минским договоренностям, никак ими не предусмотренных, еще больше загоняют ситуацию в тупик. Тем самым на неопределенный срок отдаляются перспективы восстановления мира и безопасности в Донбассе", – сказал российский чиновник.

По его словам, РФ рассчитывает, что США "окажут решающее влияние на подходы Киева, заставив его придерживаться минских обязательств".

СПРАВКА. Россия пытается навязать Украине прямые переговоры с ее марионетками на Донбассе. Украина отказывается садиться за стол переговоров с боевиками, потому что считает стороной конфликта Россию, которая полностью контролирует главарей террористических организаций ЛНР и ДНР.

14 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия предпринимает "сверхусилия", чтобы международные площадки по урегулированию конфликта на Донбассе не работали, заставляя Украину вести прямые переговоры с ОРДЛО.

Согласно социсследованию Центра Разумкова и Фонда Деминициативы им. Кучерива, 13% украинцев согласны на то, чего добиваются от Украины в Кремле: чтобы власти пошли на прямые переговоры с марионетками РФ в Донецке и Луганске. В восточных областях страны таких почти вдвое больше – 24% респондентов.

Вадим Ребрина

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