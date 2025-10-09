В России потерпел аварию истребитель МиГ-31
В Липецкой области РФ потерпел аварию истребитель-перехватчик МиГ-31, заявило Министерство обороны страны-агрессора. Об этом сообщают российские пропагандисты РИА Новости.
По данным МО России, инцидент произошел во время захода на посадку после планового учебно-тренировочного полета.
Захватчики утверждают, что экипажу самолета удалось катапультироваться, угрозы жизни летчиков нет.
Другие детали пока неизвестны.
Липецкая область расположена на расстоянии около 200 километров по прямой от украинской границы:
- Россияне применяют такие истребители в модификации МиГ-31К для ударов по Украине аэробаллистическими ракетами "Кинжал".
- Именно самолеты МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии в сентябре.
