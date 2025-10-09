В России потерпел аварию истребитель МиГ-31

Минобороны оккупантов заявили, что инцидент произошел во время захода на посадку – экипаж выжил

МиГ-31 (Иллюстративное фото: Википедия)

В Липецкой области РФ потерпел аварию истребитель-перехватчик МиГ-31, заявило Министерство обороны страны-агрессора. Об этом сообщают российские пропагандисты РИА Новости.

По данным МО России, инцидент произошел во время захода на посадку после планового учебно-тренировочного полета.

Захватчики утверждают, что экипажу самолета удалось катапультироваться, угрозы жизни летчиков нет.

Другие детали пока неизвестны.

Липецкая область расположена на расстоянии около 200 километров по прямой от украинской границы: