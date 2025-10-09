У Росії зазнав аварії винищувач МіГ-31

Міноборони окупантів заявили, що інцидент стався під час заходу на посаду – екіпаж вижив

МіГ-31 (Ілюстративне фото: Вікіпедія)

У Липецькій області РФ зазнав аварії винищувач-перехоплювач МіГ-31, заявило Міністерство оборони країни-агресора. Про це повідомляють російські пропагандисти РИА Новости.

За даними МО Росії, інцидент стався під час заходу на посадку після планового навчально-тренувального польоту.

Загарбники стверджують, що екіпажу літака вдалося катапультуватися, загрози життю льотчиків немає.

Інші деталі наразі невідомі.

Липецька область розташована на відстані близько 200 кілометрів по прямій від українського кордону: