У Росії зазнав аварії винищувач МіГ-31
У Липецькій області РФ зазнав аварії винищувач-перехоплювач МіГ-31, заявило Міністерство оборони країни-агресора. Про це повідомляють російські пропагандисти РИА Новости.
За даними МО Росії, інцидент стався під час заходу на посадку після планового навчально-тренувального польоту.
Загарбники стверджують, що екіпажу літака вдалося катапультуватися, загрози життю льотчиків немає.
Інші деталі наразі невідомі.
Липецька область розташована на відстані близько 200 кілометрів по прямій від українського кордону:
- Росіяни застосовують такі винищувачі у модифікації МіГ-31К для ударів по Україні аеробалістичними ракетами "Кинджал".
- Саме літаки МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії у вересні.
Коментарі (0)