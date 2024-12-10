В России разрушили памятник полякам-жертвам репрессий. В МИД Польши требуют расследования

В МИД Польши отметили, что немецкие и венгерские мемориалы не были разрушены

Памятник жертвам Йогла (Фото: российские ресурсы)

В российском Санкт-Петербурге разрушили комплекс памятников польским воинам Армии Крайовой, которые погибли в советских трудовых лагерях. В Польше заявили о подготовке дипломатической ноты и отметили, что ждут объяснений, передает Wiadomosci.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Павел Вронский заявил, что польская сторона потребует от России объяснить ситуацию, провести расследование, выявить и наказать преступников. Сейчас предпринимаются соответствующие действия.

"Это возмутительный акт против человеческой памяти. Речь идет не об обычном памятнике, а о месте упокоения погибших. Речь идет об одном большом кладбище", – сказал Вронский.

По его словам, у польской стороны есть информация, что к памятному комплексу прибыла группа людей с тяжелой техникой. При этом расположенные рядом немецкие и венгерские мемориалы не были разрушены.

Произошло это после информации о планируемом закрытии польского консульства в Питере в ответ на закрытие российского консульства в Познани, отметил пресс-секретарь МИД Польши.

О разрушении комплекса недалеко от Борович-Йоглы Новгородской области РФ 9 декабря сообщило генконсульство Польши в Питере. На трех мемориальных объектах разрушены кресты, элементы памятников, пытались удалить латинские надписи.

Сообщается, что это был единственный почти полностью памятный лагерный комплекс в России.

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