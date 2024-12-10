У Росії зруйнували пам'ятник полякам-жертвам репресій. У МЗС Польщі вимагають розслідування

У МЗС Польщі зазначили, що німецькі та угорські меморіали не були зруйновані

Пам'ятник жертвам Йогла (Фото: російські ресурси)

У Санкт-Петербурзі зруйнували комплекс пам'яток польським воїнам Армії Крайової, які загинули в радянських трудових таборах. У Польщі заявили про підготовку дипломатичної ноти та зазначили, що чекають на пояснення, передає Wiadomosci.

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Прессекретар Міністерства закордонних справ Павло Вронський заявив, що польська сторона вимагатиме від Росії пояснити ситуацію, провести розслідування, виявити та покарати злочинців. Наразі робляться відповідні дії.

"Це обурливий акт проти людської пам'яті. Йдеться не про звичайну пам'ятку, а про місце заспокоєння загиблих. Йдеться про один великий цвинтар", – сказав Вронський.

За його словами, польська сторона має інформацію, що до пам'ятного комплексу прибула група людей з важкою технікою. Водночас розташовані поряд німецькі та угорські меморіали не були зруйновані.

Відбулося це після інформації про закриття польського консульства в Пітері у відповідь на закриття російського консульства у Познані, зазначив прессекретар МЗС Польщі.

Про руйнування комплексу неподалік Борович-Йогли Новгородської області РФ 9 грудня повідомило генконсульство Польщі в Пітері. На трьох меморіальних об'єктах зруйновано хрести, елементи пам'ятників, які намагалися видалити латинські написи.

Повідомляється, що це був єдиний майже повністю пам'ятний табірний комплекс у Росії.

5 листопада президент Польщі Дуда заявив, що розчарований відсутністю прогресу в ексгумації жертв Волинської трагедії.

26 листопада глави МЗС України та Польщі обговорили ексгумацію тіл жертв Волинської трагедії.

10 грудня прем'єр Польщі заявив, що переговори про мир в Україні можуть розпочатися цієї зими, але це ще під питанням.