В России упал бомбардировщик Су-24, пилоты катапультировались
09.10.2022, 17:55
Авария Су-24 в Ростовской области (Фото - Telegram Baza)
В Ростовской области России потерпел крушение бомбардировщик военно-космических сил РФ Су-24. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа страны-агрессора.
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В сообщении сказано, что бомбардировщик упал во время учебно-тренировочного полета, экипаж катапультировался. По предварительной информации, причиной аварии могла стать техническая неисправность.
В интернет-пабликах сообщают, что крушение произошло недалеко от хутора Сибирьки Морозовского района около 11 часов.
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