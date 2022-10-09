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В России упал бомбардировщик Су-24, пилоты катапультировались

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2022, 17:55
В России упал бомбардировщик Су-24, пилоты катапультировались - Фото
Авария Су-24 в Ростовской области (Фото - Telegram Baza)

В Ростовской области России потерпел крушение бомбардировщик военно-космических сил РФ Су-24. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа страны-агрессора.

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В сообщении сказано, что бомбардировщик упал во время учебно-тренировочного полета, экипаж катапультировался. По предварительной информации, причиной аварии могла стать техническая неисправность.

В интернет-пабликах сообщают, что крушение произошло недалеко от хутора Сибирьки Морозовского района около 11 часов.

Сергій Бережний
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су-24 авария бомбардировщик
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