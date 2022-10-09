В России упал бомбардировщик Су-24, пилоты катапультировались

В Ростовской области России потерпел крушение бомбардировщик военно-космических сил РФ Су-24. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа страны-агрессора.

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В сообщении сказано, что бомбардировщик упал во время учебно-тренировочного полета, экипаж катапультировался. По предварительной информации, причиной аварии могла стать техническая неисправность.

В интернет-пабликах сообщают, что крушение произошло недалеко от хутора Сибирьки Морозовского района около 11 часов.

15 сентября оперативное командование "Юг" сообщило, что в районе Чкалового уничтожен сверхзвуковой российский бомбардировщик Су-24М.

За 8 октября ВСУ уничтожили 440 россиян, 21 единицу артиллерии и 14 танков, сообщил Генштаб.

Сергій Бережний

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