ВСУ уничтожили за сутки 440 россиян, 21 единицу артиллерии и 14 танков — потери России
Вооруженные Силы Украины уничтожили за минувшие сутки 440 россиян, 21 единицу артиллерии и 14 танков. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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В утренней сводке Генштаба сообщалось, что российские оккупанты активизировали атаки в районе Бахмута и Авдеевки — за минувшие сутки Силы обороны Украины отбили более 30 атак противника.
Общие потери россиян с момента начала полномасштабного вторжения составили:
личного состава — 62500 (+440),
танков — 2486 (+14),
боевых бронированных машин — 5133 (+22),
артиллерийских систем — 1477 (+18),
РСЗО — 348 (+3),
средств ПВО — 180,
самолетов — 266,
вертолетов — 235 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 1086 (+7),
крылатых ракет — 247 (+1),
кораблей — 15,
автомобильной техники и автоцистерн — 3890 (+15),
специальной техники — 136.
- Также Генштаб сообщал, что оккупанты и коллаборационисты вывозят свои семьи из временно оккупированных Новой Каховки и Старобельска.
- Россияне несут существенные потери на юге Украины, а во временно оккупированный Лисичанск оккупантам пришлось направить дополнительный персонал в больницу.
- В Луганской области от войск РФ освобождено уже шесть населенных пунктов.
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