ВСУ уничтожили за сутки 440 россиян, 21 единицу артиллерии и 14 танков — потери России

Вооруженные Силы Украины уничтожили за минувшие сутки 440 россиян, 21 единицу артиллерии и 14 танков. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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В утренней сводке Генштаба сообщалось, что российские оккупанты активизировали атаки в районе Бахмута и Авдеевки — за минувшие сутки Силы обороны Украины отбили более 30 атак противника.

Общие потери россиян с момента начала полномасштабного вторжения составили:

личного состава — 62500 (+440),

танков — 2486 (+14),

боевых бронированных машин — 5133 (+22),

артиллерийских систем — 1477 (+18),

РСЗО — 348 (+3),

средств ПВО — 180,

самолетов — 266,

вертолетов — 235 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1086 (+7),

крылатых ракет — 247 (+1),

кораблей — 15,

автомобильной техники и автоцистерн — 3890 (+15),

специальной техники — 136.

Также Генштаб сообщал, что оккупанты и коллаборационисты вывозят свои семьи из временно оккупированных Новой Каховки и Старобельска.

Россияне несут существенные потери на юге Украины, а во временно оккупированный Лисичанск оккупантам пришлось направить дополнительный персонал в больницу.

В Луганской области от войск РФ освобождено уже шесть населенных пунктов.

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Дмитро Гриниченко

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