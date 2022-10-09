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ВСУ уничтожили за сутки 440 россиян, 21 единицу артиллерии и 14 танков — потери России

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2022, 11:02
ВСУ уничтожили за сутки 440 россиян, 21 единицу артиллерии и 14 танков — потери России - Фото
Уничтоженная техника РФ (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Вооруженные Силы Украины уничтожили за минувшие сутки 440 россиян, 21 единицу артиллерии и 14 танков. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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В утренней сводке Генштаба сообщалось, что российские оккупанты активизировали атаки в районе Бахмута и Авдеевки — за минувшие сутки Силы обороны Украины отбили более 30 атак противника.

Общие потери россиян с момента начала полномасштабного вторжения составили: 

личного состава — 62500 (+440),

танков — 2486 (+14),

боевых бронированных машин — 5133 (+22),

артиллерийских систем — 1477 (+18),

РСЗО — 348 (+3),

средств ПВО — 180,

самолетов — 266,

вертолетов — 235 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1086 (+7),

крылатых ракет — 247 (+1),

кораблей — 15,

автомобильной техники и автоцистерн — 3890 (+15),

специальной техники — 136.

Читайте также: Наступление ВСУ на Херсон. Потери российских оккупантов за минувшие сутки от ОК "Юг" 

Дмитро Гриниченко
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война генштаб потери России
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