В российской армии систематически обворовывают собственных военных – военная разведка

ГУР выяснило, что около 10% оккупантов Южного военного округа не получают денежного довольствия или получают его не в полном объеме

Российский захватчик (Фото: ресурс оккупантов)

Часть военнослужащих оккупационной армии не получает денежного довольствия или получает его не в полном объеме. Об этом сообщило Главное управление разведки, ссылаясь на документы Министерства обороны РФ о результатах проверки Южного военного округа в марте-апреле 2025 года.

В ГУР выяснили, что около 10% военнослужащих Южного военного округа Вооруженных сил России не получают денежного довольствия или получают его не в полном объеме.

Согласно отчетам Минобороны России, более 2500 оккупантов Южного округа вообще не получили денежного довольствия из-за отсутствия документов об их зачислении на службу, еще около 3000 – из-за "отсутствия банковских реквизитов".

Более 20 000 человек получили причитающиеся им выплаты не в полном объеме из-за отсутствия соответствующих приказов, заявили в разведке. Не оформлены и выплаты семьям более 2500 погибших оккупантов, а также более 2000 человек, уволенных из рядов Вооруженных сил России.

В отчете говорится лишь об одном из пяти военных округов России – Южном. В масштабах всех Вооруженных сил государства-агрессора проблемы могут быть еще глубже, констатировали в разведке.

"Такая системность может свидетельствовать о сознательной политике обкрадывания государством-агрессором собственных военных, которых Кремль использует как пушечное мясо. Это – очередное подтверждение того, что в армии РФ люди – только расходный материал", – заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

Анализ полученной информации свидетельствует о существенном ухудшении ситуации с выплатами в российской армии в течение 2025 года.