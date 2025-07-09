У російській армії систематично обкрадають власних військових – воєнна розвідка
Частина військовослужбовців окупаційної армії не отримує грошового забезпечення або отримує його не в повному обсязі. Про це повідомило Головне управління розвідки, посилаючись на документи Міністерства оборони РФ про результати перевірки Південного військового округу в березні-квітні 2025 року.
У ГУР з’ясували, що близько 10% військовослужбовців Південного військового округу Збройних сил Росії не отримують грошового забезпечення або отримують його не в повному обсязі.
Згідно зі звітами Міноборони Росії, понад 2500 окупантів Південного округу взагалі не отримали грошового забезпечення через відсутність документів про їх зарахування на службу, ще близько 3000 – через "відсутність банківських реквізитів".
Понад 20 000 осіб отримали належні їм виплати не в повному обсязі через відсутність відповідних наказів, заявили у розвідці. Не оформлені й виплати родинам понад 2500 загиблих окупантів, а також понад 2000 осіб, звільнених із лав Збройних сил Росії.
У звіті йдеться лише про один із п’яти військових округів Росії – Південний. У масштабах усіх Збройних сил держави-агресора проблеми можуть бути ще глибшими, констатували у розвідці.
"Така системність може свідчити про свідому політику обкрадання державою-агресором власних військових, яких Кремль використовує як гарматне мʼясо. Це – чергове підтвердження того, що в армії РФ люди — лише розхідний матеріал", – заявив представник ГУР Андрій Юсов.
Аналіз здобутої інформації свідчить про суттєве погіршення ситуації з виплатами в російській армії упродовж 2025 року.
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