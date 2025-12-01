В российском Каспийске прогремели взрывы: власти пожаловались на атаку дронов – видео

Каспийск (Иллюстративное фото: ресурсы россиян)

Утром 1 декабря в российской республике Дагестан в городе Каспийск прогремели взрывы недалеко от судостроительного завода "Дагдизель". Местная власть заявила о якобы атаке дронов.

Глава республики Сергей Меликов заявил, что атаку дронов якобы удалось предотвратить и сбить все воздушные цели над Каспийском. По его словам, на месте работают оперативные службы.

Он напомнил, что в Дагестане запрещено публиковать информацию об атаках и важной инфраструктуре. Но, несмотря на это, в сети появились кадры, как утверждается, с предположительного места атаки. На них видно, как по улицам бегают силовики, а над Каспийском замечен вертолет.

Как утверждается, неподалеку от места взрыва находится судостроительный завод "Дагдизель". Также целью атаки могла быть база Каспийск, где дислоцируются части береговых войск, включая морскую пехоту РФ.

Каспийск находится примерно в 500 км от границы с Украиной.