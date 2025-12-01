У російському Каспійську прогриміли вибухи: влада поскаржилася на атаку дронів – відео

У Каспійську розташована військова база РФ і суднобудівний завод "Дагдизель"

Каспійськ (Ілюстративне фото: ресурси росіян)

Уранці 1 грудня в російській республіці Дагестан у місті Каспійськ прогриміли вибухи недалеко від суднобудівного заводу "Дагдизель". Місцева влада заявила про нібито атаку дронів.

Глава республіки Сергій Меліков заявив, що атаці дронів нібито вдалося запобігти та збити всі повітряні цілі над Каспійськом. За його словами, на місці працюють оперативні служби.

Він нагадав, що в Дагестані заборонено публікувати інформацію про атаки й важливу інфраструктуру. Але, попри це, в мережі з'явилися кадри, як стверджується, з імовірного місця атаки. На них видно, як вулицями бігають силовики, а над Каспійськом помічено вертоліт.

Як стверджується, неподалік від місця вибуху розташований суднобудівний завод "Дагдизель". Також метою атаки могла бути база Каспійськ, де дислокуються частини берегових військ, включно з морською піхотою РФ.

Каспійськ розташований приблизно за 500 км від кордону з Україною.