В российском плену погибли 206 украинских военных: АР узнало детали пыток

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Из более чем 5000 военнопленных, которых Россия вернула в Украину, по меньшей мере 206 погибли в плену, еще 245 военнопленных погибли от рук российских солдат на поле боя. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные украинских властей и прокуратуры.

Ожидается, что количество погибших военнопленных возрастет, поскольку больше тел возвращаются и идентифицируются, но судебно-медицинские эксперты сталкиваются с большими трудностями в определении причин смерти.

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В некоторых случаях внутренние органы отсутствуют. В других случаях, кажется, что кровоподтеки или травмы были скрыты или удалены.

По словам украинских чиновников, калечение тел – это попытка России скрыть истинные причины смерти. Еще одним препятствием является очень сильное разложение, уточняют собеседники.

"Они держат тела, пока они не достигнут состояния, когда ничего нельзя будет определить", – заявил представитель украинского Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко.

Насилие в российских тюрьмах, вероятно, стало одним из факторов, способствовавших большому количеству смертей украинских военнопленных. Об этом сообщают представители правозащитных групп, Организация Объединенных Наций, украинское правительство и украинский судмедэксперт, проводивший вскрытия тел военнопленных.

Из 206 умерших в плену украинских военных более 50 погибли во время российского ракетного удара по колонии в Оленивке летом 2022 года. А 245 украинских военных россияне убили сразу после сдачи в плен, утверждают в Офисе генпрокурора.

AP взяло интервью у родственников 21 украинского военнопленного, погибшего в плену. Вскрытия, проведенные в Украине, показали, что пятеро из них умерли от сердечной недостаточности, включая солдат 22, 39 и 43 лет. Четверо других умерли от туберкулеза или пневмонии, а по одному погибли от инфекции, асфиксии и тупого ранения головы.

Одного из военнопленных пытали электрическим током. Его избили всего за несколько дней до смерти от сердечной недостаточности и крайнего истощения, следует из отчета судмедэкспертов, с которым ознакомились журналисты.

Другие вскрытия показали, что на телах военнопленных обнаружили признаки гангрены или нелеченых инфекций.

Судебно-медицинская эксперт Инна Падей отметила, что такие и другие случаи свидетельствуют о том, что физическое насилие, нелеченые травмы и болезни, вероятно, способствовали смертям многих солдат.

"В нормальных или гуманных условиях это не было бы смертельным", – отметила она.

С начала полномасштабного вторжения возбуждено 75 уголовных производств по фактам убийства 268 украинских военнопленных.

23 мая стало известно, что оккупанты казнили двух украинских военных на Покровском направлении.