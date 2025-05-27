У російському полоні загинули 206 українських військових: АР дізналось деталі катувань

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З понад 5000 військовополонених, яких Росія повернула до України, щонайменше 206 загинули в полоні, ще 245 військовополонених загинули від рук російських солдатів на полі бою. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на дані української влади та прокуратури.

Очікується, що кількість загиблих військовополонених зросте, оскільки більше тіл повертаються та ідентифікуються, але судово-медичні експерти стикаються зі значними труднощами у визначенні причин смерті.

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У деяких випадках внутрішні органи відсутні. В інших випадках здається, що синці чи травми були приховані або видалені.

За словами українських чиновників, калічення тіл – це спроба Росії приховати справжні причини смерті. Ще однією перешкодою є надзвичайно сильне розкладання, уточнюють співрозмовники.

"Вони тримають тіла, доки вони не досягнуть стану, коли нічого не можна буде визначити", – заявив представник українського Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.

Насильство в російських вʼязницях, імовірно, стало одним із чинників, що сприяли великій кількості смертей українських військовополонених. Про це повідомляють представники правозахисних груп, Організація Обʼєднаних Націй, український уряд і український судмедексперт, який проводив розтини тіл військовополонених.

Із 206 померлих у полоні українських військових понад 50 загинули під час російського ракетного удару по колонії в Оленівці влітку 2022 року. А 245 українських військових росіяни вбили одразу після здачі в полон, стверджують в Офісі генпрокурора.

AP взяло інтервʼю у родичів 21 українського військовополоненого, який загинув у полоні. Розтини, проведені в Україні, засвідчили, що пʼятеро з них померли від серцевої недостатності, включно з солдатами віком 22, 39 і 43 років. Четверо інших померли від туберкульозу або пневмонії, а ще по одному загинули від інфекції, асфіксії та тупого поранення голови.

Одного з військовополонених катували електричним струмом. Його побили лише за кілька днів до смерті від серцевої недостатності та крайнього виснаження, випливає зі звіту судмедекспертів, з яким ознайомилися журналісти.

Інші розтини показали, що на тілах військовополонених знайшли ознаки гангрени або нелікованих інфекцій.

Судово-медична експертка Інна Падей зазначила, що такі та інші випадки свідчать про те, що фізичне насильство, неліковані травми та хвороби, ймовірно, сприяли смертям багатьох солдатів.

"За нормальних або гуманних умов це не було б смертельним", – зазначила вона.

З початку повномасштабного вторгнення порушено 75 кримінальних проваджень за фактами вбивства 268 українських військовополонених.

23 травня стало відомо, що окупанти стратили двох українських військових на Покровському напрямку.