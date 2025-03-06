В Румынии шестерых человек подозревают в работе на Россию и попытке госпереворота
В Румынии 5 марта задержали шестерых человек, которых подозревают в работе на Россию и попытке "свержения государственного строя". Об этом сообщили в Главном управлении по расследованию организованной преступности и террористических преступлений (DIICOT).
Согласно материалам дела, с 2023 года пятеро подозреваемых создали преступную группировку, чтобы "нарушить суверенитет и независимость" Румынии путем "политического подрыва обороноспособности страны". В 2024 году к группе присоединился еще один человек.
"Все члены осуществляли непрерывные, сознательные, публичные или конспиративные действия для достижения поставленной цели", – говорится в заявлении.
Утверждается, что группировка была сформирована под прикрытием организации и развивалась по типу структуры военного типа. Был организован штаб с руководящими звеньями и исполнители, один из которых генерал-майор в отставке. Также в прокуратуре отметили, что фигуранты дела неоднократно контактировали с "агентами другой страны", которые находились как в Румынии, так и в России.
Правоохранители выяснили, что подозреваемые вербовали "последователей" в интернете и размещали на разных платформах видео, адресованные властям Румынии, национальным и международным организациям
Также утверждается, что задержанные провели переговоры с "внешними кураторами" о выходе Румынии из военного союза, отмене действующего конституционного строя, формировании нового правительства, принятия новой Конституции, изменения гимна, названия и флага страны.
В прокуратуре сообщили, что в январе двое подозреваемых посетили Москву, где побеседовали с людьми, которые готовы "поддержать усилия по захвату власти" в Румынии.
5 марта были проведены восемь обысков в Бухаресте, Илфове, Джурдже и Марамуреше. 6 марта прокуратура направит в суд прошение об аресте четверых подозреваемых и домашнем аресте еще двух фигурантов дела.
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