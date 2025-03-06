У Румунії шістьох людей підозрюють у роботі на Росію та спробі держперевороту

Прапор Румунії (Фото: freepik)

У Румунії 5 березня затримали шістьох людей, яких підозрюють у роботі на Росію та спробі "повалення державного ладу". Про це повідомили у Головному управлінні з розслідування організованої злочинності та терористичних злочинів (DIICOT).

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Згідно з матеріалами справи, з 2023 року п'ятеро підозрюваних створили злочинне угруповання, щоб "порушити суверенітет та незалежність" Румунії шляхом "політичного підриву обороноздатності країни". 2024 року до групи приєдналася ще одна людина.

"Всі члени здійснювали безперервні, свідомі, публічні чи конспіративні дії для досягнення поставленої мети", – йдеться у заяві.

Стверджується, що угруповання було сформовано під прикриттям організації та розвивалося на кшталт структури військового типу. Було організовано штаб із керівними ланками та виконавці, один з яких генерал-майор у відставці. Також у прокуратурі зазначили, що фігуранти справи неодноразово контактували з "агентами іншої країни", які перебували як у Румунії, так і Росії.

Правоохоронці з'ясували, що підозрювані вербували "послідовників" в інтернеті та розміщували на різних платформах відео, адресовані владі Румунії, національним та міжнародним організаціям.

Також стверджується, що затримані провели переговори із "зовнішніми кураторами" про вихід Румунії з військового союзу, скасування чинного конституційного ладу, формування нового уряду, ухвалення нової Конституції, зміни гімну, назви та прапора країни.

У прокуратурі повідомили, що в січні двоє підозрюваних відвідали Москву, де поговорили з людьми, які готові "підтримати зусилля щодо захоплення влади" у Румунії.

5 березня було проведено вісім обшуків у Бухаресті, Ілфові, Джурджі та Марамуреші. 6 березня прокуратура направить до суду прохання про арешт чотирьох підозрюваних та домашній арешт ще двох фігурантів справи.