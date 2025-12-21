В Румынии в лесу нашли дрон с парашютом. Пока неясно, связан ли он с войной РФ

Полиция расследует, кому принадлежал дрон и откуда он залетел. Точно не причастны военные НАТО

Дрон в Румынии (Фото: facebook.com/europolromania)

21 декабря в лесу Румынии в районе коммуны Лерешти в Арджеше нашли дрон с парашютом. Правоохранители выясняют, кому он принадлежал и как оказался в лесу, сообщил Союз Европол.

Дрон, который висел среди деревьев, обнаружили местные охотники около 10:40 и уведомили власти. Сообщается, что полиция уведомила компетентные органы о необходимости проведения проверки для выяснения, как и откуда прилетел беспилотник.

"На данный момент неизвестно, связан ли беспилотник с конфликтом в Украине. Точно, что его использовали не военные с базы НАТО в этом районе", – заявили в Европоле.

По информации правоохранителей, дрон самодельный и к нему прикреплен парашют.

Собеседники в судебных органах сообщили News.ro, что находка – большой беспилотник, шириной два метра. По предварительным данным, дрон не является гражданским.