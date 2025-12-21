В Румынии в лесу нашли дрон с парашютом. Пока неясно, связан ли он с войной РФ
21 декабря в лесу Румынии в районе коммуны Лерешти в Арджеше нашли дрон с парашютом. Правоохранители выясняют, кому он принадлежал и как оказался в лесу, сообщил Союз Европол.
Дрон, который висел среди деревьев, обнаружили местные охотники около 10:40 и уведомили власти. Сообщается, что полиция уведомила компетентные органы о необходимости проведения проверки для выяснения, как и откуда прилетел беспилотник.
"На данный момент неизвестно, связан ли беспилотник с конфликтом в Украине. Точно, что его использовали не военные с базы НАТО в этом районе", – заявили в Европоле.
По информации правоохранителей, дрон самодельный и к нему прикреплен парашют.
Собеседники в судебных органах сообщили News.ro, что находка – большой беспилотник, шириной два метра. По предварительным данным, дрон не является гражданским.
- 5 декабря французские военные открыли огонь по БпЛА, которые летали над базой с атомными субмаринами.
- 15 декабря турецкие истребители F-16 сбили неопознанный беспилотник недалеко от Чанкири – он вышел из-под контроля и летел со стороны Черного моря. 19 декабря местные жители нашли обломки дрона, предположительно, российского "Орлан-10".
