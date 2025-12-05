Французские военные открыли огонь по БпЛА, которые летали над базой с атомными субмаринами

Над базой Иль-Лонг на западе Франции 4 декабря зафиксировали пять беспилотников

Подводная лодка (Фото: Sebastien Nogier/EPA)

Морские пехотинцы нанесли удары по беспилотникам после пролета над военно-морской базой Иль-Лонг, где расположены атомные подводные лодки с баллистическими ракетами. Об этом сообщила французская газета Le Monde со ссылкой на жандармерию.

В четверг вечером несколько дронов пролетели над базой подводных лодок Иль-Лонг в Финистере на западе Франции. На базе размещены французские атомные подводные лодки с баллистическими ракетами.

Около 19:30 над базой, граничащей с Брестской гаванью, было обнаружено пять беспилотников. Была начата операция по борьбе с БпЛА и их поиску. Батальон морской пехоты, который отвечает за защиту базы, выпустил несколько ракет против дронов.

База Иль-Лонг, где размещены французские силы ядерного сдерживания, охраняется 120 морскими жандармами, которые работают в координации с морской пехотой. На базе обслуживаются четыре французские подводные лодки, по крайней мере одна из которых постоянно находится в море.

За последние месяцы участились сообщения о пролетах дронов в Европе над аэропортами и другими чувствительными местами, включая военные объекты, лидеры соответствующих стран видят в этих действиях руку Москвы.

4 декабря сообщалось, что во время прибытия Зеленского в Ирландию 1 декабря четыре неизвестных беспилотника военного образца нарушили бесполетную зону и пролетели в направлении, по которому ранее двигался его самолет.

В ОП подтвердили инцидент и отметили, что это не повлияло на визит и не заставило что-то изменять.