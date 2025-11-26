Президент Румынии назвал случайностью залеты дронов в страну: Такое случается по всему ЕС

Никушор Дан (Фото: facebook.com/NicusorDan.ro)

Президент Румынии Никушор Дан назвал "случайностью" пролет дрона в румынском воздушном пространстве. При этом он не исключил проявление российской пропаганды в стране, передает Digi 24

"Все эти дроны, которые время от времени попадают на нашу территорию, являются случайными. Там, где мы можем с точностью сказать, что речь идет о враждебных действиях России, это кампания дезинформации и манипуляции, которая длится уже десять лет. Это точно", – сказал он.

На вопрос о том, беспокоит ли руководство страны тот факт, что дрон три часа кружил в небе Румынии и его не могли сбить, Дан ответил, что подобные "случайные" инциденты в последнее время происходят в разных странах Европы.

"В разных аэропортах Европы это случалось. Так что существуют технические проблемы. Я обсуждал этот вопрос с министром и начальником Генштаба, и в целом те объяснения, которые я видел публично, соответствуют действительности", – сказал румынский президент.