Президент Румунії назвав випадковістю заліти дронів у країну: Таке трапляється у всьому ЄС

Нікушор Дан (Фото: facebook.com/NicusorDan.ro)

Президент Румунії Нікушор Дан назвав "випадковістю" проліт дрона в румунському повітряному просторі. Водночас він не виключив прояв російської пропаганди в країні, передає Digi 24.

"Усі ці дрони, які час від часу потрапляють на нашу територію, є випадковими. Там, де ми можемо з точністю сказати, що йдеться про ворожі дії Росії, це кампанія дезінформації та маніпуляції, яка триває вже десять років. Це точно", – сказав він.

На запитання про те, чи турбує керівництво країни той факт, що дрон три години кружляв у небі Румунії і його не могли збити, Дан відповів, що подібні "випадкові" інциденти останнім часом відбуваються в різних країнах Європи.

"У різних аеропортах Європи це траплялося. Тож існують технічні проблеми. Я обговорював це питання з міністром і начальником Генштабу, і загалом ті пояснення, які я бачив публічно, відповідають дійсності", – сказав румунський президент.