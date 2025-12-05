Французькі військові відкрили вогонь по БпЛА, які літали над базою з атомними субмаринами

Підводний човен (Фото: Sebastien Nogier/EPA)

Морські піхотинці завдали ударів по безпілотниках після прольоту над військово-морською базою Іль-Лонг, де розташовані атомні підводні човни з балістичними ракетами. Про це повідомила французька газета Le Monde із посиланням на жандармерію.

У четвер увечері кілька дронів пролетіли над базою підводних човнів Іль-Лонг у Фіністері на заході Франції. На базі розміщені французькі атомні підводні човни з балістичними ракетами.

Близько 19:30 над базою, що межує з Брестською гаванню, було виявлено п'ять безпілотників. Було розпочато операцію з боротьби з БпЛА та їх пошуку. Батальйон морської піхоти, який відповідає за захист бази, випустив кілька ракет проти дронів.

База Іль-Лонг, де розміщені французькі сили ядерного стримування, охороняється 120 морськими жандармами, які працюють у координації з морською піхотою. На базі обслуговуються чотири французькі підводні човни, принаймні один з яких постійно перебуває у морі.

За останні місяці почастішали повідомлення про прольоти дронів у Європі над аеропортами та іншими чутливими місцями, включно з військовими об'єктами, лідери відповідних країн вбачають у цих діях руку Москви.

4 грудня повідомлялося, що під час прибуття Зеленського до Ірландії 1 грудня чотири невідомі безпілотники військового зразка порушили безпольотну зону й пролетіли в напрямку, яким раніше рухався його літак.

В ОП підтвердили інцидент і зазначили, що це не вплинуло на візит і не змусило щось змінювати.