У Румунії в лісі знайшли дрон із парашутом. Поки незрозуміло, чи пов'язаний він із війною РФ

Поліція розслідує, кому належав дрон і звідки він залетів. Точно не причетні військові НАТО

Дрон у Румунії (Фото: facebook.com/europolromania)

21 грудня в лісі Румунії в районі комуни Лерешті в Арджеші знайшли дрон із парашутом. Правоохоронці з'ясовують, кому він належав і як опинився в лісі, повідомив Союз Європол.

Дрон, який висів серед дерев, виявили місцеві мисливці близько 10:40 і повідомили владі. Повідомляється, що поліція повідомила компетентні органи про необхідність проведення перевірки для з'ясування, як і звідки прилетів безпілотник.

"Наразі невідомо, чи пов'язаний безпілотник із конфліктом в Україні. Точно, що його використовували не військові з бази НАТО в цьому районі", – заявили в Європолі.

За інформацією правоохоронців, дрон саморобний і до нього прикріплений парашут.

Співрозмовники в судових органах повідомили News.ro, що знахідка – великий безпілотник, завширшки два метри. За попередніми даними, дрон не є цивільним.