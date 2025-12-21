У Румунії в лісі знайшли дрон із парашутом. Поки незрозуміло, чи пов'язаний він із війною РФ
21 грудня в лісі Румунії в районі комуни Лерешті в Арджеші знайшли дрон із парашутом. Правоохоронці з'ясовують, кому він належав і як опинився в лісі, повідомив Союз Європол.
Дрон, який висів серед дерев, виявили місцеві мисливці близько 10:40 і повідомили владі. Повідомляється, що поліція повідомила компетентні органи про необхідність проведення перевірки для з'ясування, як і звідки прилетів безпілотник.
"Наразі невідомо, чи пов'язаний безпілотник із конфліктом в Україні. Точно, що його використовували не військові з бази НАТО в цьому районі", – заявили в Європолі.
За інформацією правоохоронців, дрон саморобний і до нього прикріплений парашут.
Співрозмовники в судових органах повідомили News.ro, що знахідка – великий безпілотник, завширшки два метри. За попередніми даними, дрон не є цивільним.
- 5 грудня французькі військові відкрили вогонь по БпЛА, які літали над базою з атомними субмаринами.
- 15 грудня турецькі винищувачі F-16 збили невпізнаний безпілотник недалеко від Чанкірі – він вийшов з-під контролю і летів із боку Чорного моря. 19 грудня місцеві жителі знайшли уламки дрона, ймовірно, російського "Орлан-10".
