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В сети запустили фейк о "расстреле" мигрантов на границе: ГПСУ и военные отреагировали

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2021, 18:02
В сети запустили фейк о
Фейк о расстреле мигрантов (Иллюстрация - ГПСУ)

В сети появилось видео "расстрела" группы мигрантов якобы на украинской границе в Чернобыльской зоне – его активно распространяют пропагандистские Telegram-каналы и некоторые СМИ России и коллаборантов. В Госпогранслужбе и 61-й отдельной пехотной егерской бригаде, которым пытались приписать "расстрел", заявили, что это фейк.

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На кадрах, якобы снятых тепловизионной камерой, запечатлен "расстрел" группы мигрантов. При этом некоторые ресурсы пишут, что "расстреливали" людей украинские пограничники, другие – что это якобы были военнослужащие 61-й бригады.

В сети запустили фейк о "расстреле" мигрантов на границе: ГПСУ и военные отреагировали

В ГПСУ заявили, что это фейк, используемый российской пропагандой, и никаких групп незаконных мигрантов на границе с Беларусью не было. Также в ГПСУ напомнили, что несколько недель назад уже запускались подобные фейки о "задержании" незаконных мигрантов в Чернобыльской зоне.

Отреагировали на видео и военнослужащие 61-й бригады.

"Российские пропагандисты настолько наивны, что, как всеми и ожидалось, организовали съемки фейкового видео. В лучших традициях своего мышления россияне использовали известный пост от нашей воинской части о том, что егеря будут уничтожать диверсантов, который потом был извращен россиянами", – сообщили военнослужащие.

Речь идет о посте от 13 ноября, в котором 61-я бригада предупредила, что будет уничтожать ДРГ противника в случае попытки прорыва в Украину под видом мигрантов, но пропагандистские ресурсы подали эту информацию как заявление о готовности "расстреливать мигрантов".

В сети запустили фейк о "расстреле" мигрантов на границе: ГПСУ и военные отреагировали

В сети запустили фейк о "расстреле" мигрантов на границе: ГПСУ и военные отреагировали
СПРАВКА. С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Сохраняется угроза миграционного кризиса и для Украины. МВД усиливает границу техникой, военными и беспилотниками. Нацполиция, Нацгвардия и Госпогранслужба отработали отпор толпе. У ГПСУ появилось право применять огнестрельное оружие для защиты. С 23 ноября Украина начала спецоперацию "Полесье" на границе с Беларусью.
  • В конце октября 2021-го Диалог заявил о взломе – на сайте появилась фейковая новость о том, что тогдашний министр обороны Андрей Таран якобы опроверг использование Bayraktar против оккупантов на Донбассе. РосСМИ распространили фейк с придуманной цитатой Тарана.
  • 10 ноября спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что российские СМИ распространяют фейк о том, что якобы представители Украины в ТКГ просили рассмотреть возможность поставок угля и электроэнергии из ОРДЛО.
Оксана Житнюк
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граница мигранты фейк гпсу расстрел 61 бригада
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