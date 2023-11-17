В Севастополе раздался ряд взрывов. Пропагандисты пишут об атаке на российский флот

Утром 17 ноября во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы, сообщили местные жители украинским и пророссийским ресурсам. После этого там объявили воздушную тревогу.

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Telegram-канал "Чп / Севастополь", поддерживающий врага, а также украинский "Крымский ветер" заявили о звуке взрыва в центре города. Последний канал опубликовал фото, где поднимается черный дым.

Севастопольцы сообщили, что от ударной волны "затряслись окна".

После этого в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Ее не было там больше недели.

Приближенный к российским силовикам канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник пишет, что речь идет об атаке на российский флот. Якобы работает противовоздушная оборона.

Приблизительно через 15 минут после первых взрывов севастопольцы сообщили о повторных звуках взрывов, передают местные ресурсы. Местный гауляйтер Развожаев заявил о якобы сбитых двух воздушных целях над северным молом в Севастопольской бухте. В то же время "Крымский ветер" сообщил, что во время тревоги российские корабли, в том числе носители "Калибров", пытались спрятаться в бухте.

Минобороны РФ отчиталось о сбитых якобы двух украинских противокорабельных ракетах "Нептун".

Собеседник LIGA.net в украинской разведке заявил, что информация о взрывах уточняется.

4 ноября стало известно, что тактическая авиация Воздушных сил нанесла удар по судоремонтному заводу "Залив" в Керчи.

На следующий день командующий Воздушными силами Николай Олещук официально подтвердил, что там был поражен один из новейших кораблей Черноморского флота России.

Россияне разобрали большой десантный корабль "Минск", который был поврежден в результате ракетной атаки Украины на Севастополь 13 сентября. В то же время подлодку "Ростов-на-Дону" пока пытаются отремонтировать.

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