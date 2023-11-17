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В Севастополе раздался ряд взрывов. Пропагандисты пишут об атаке на российский флот

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2023, 10:33
В Севастополе раздался ряд взрывов. Пропагандисты пишут об атаке на российский флот - Фото
Севастопольская бухта (Фото: Крымский путеводитель)

Утром 17 ноября во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы, сообщили местные жители украинским и пророссийским ресурсам. После этого там объявили воздушную тревогу.

Telegram-канал "Чп / Севастополь", поддерживающий врага, а также украинский "Крымский ветер" заявили о звуке взрыва в центре города. Последний канал опубликовал фото, где поднимается черный дым.

Фото: соцсети

Севастопольцы сообщили, что от ударной волны "затряслись окна".

После этого в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Ее не было там больше недели.

Приближенный к российским силовикам канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник пишет, что речь идет об атаке на российский флот. Якобы работает противовоздушная оборона.

Приблизительно через 15 минут после первых взрывов севастопольцы сообщили о повторных звуках взрывов, передают местные ресурсы. Местный гауляйтер Развожаев заявил о якобы сбитых двух воздушных целях над северным молом в Севастопольской бухте. В то же время "Крымский ветер" сообщил, что во время тревоги российские корабли, в том числе носители "Калибров", пытались спрятаться в бухте.

Фото: соцсети

Минобороны РФ отчиталось о сбитых якобы двух украинских противокорабельных ракетах "Нептун".

Собеседник LIGA.net в украинской разведке заявил, что информация о взрывах уточняется.

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Милана Головань
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войнаКрымсевастополь

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