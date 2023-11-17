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У Севастополі пролунала низка вибухів. Пропагандисти пишуть про атаку на російський флот

Этот материал также доступен на русском
17.11.2023, 10:33
У Севастополі пролунала низка вибухів. Пропагандисти пишуть про атаку на російський флот - Фото
Севастопольська бухта (Фото: Кримський путівник)

Зранку 17 листопада у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, повідомили місцеві жителі українським та проросійським ресурсам. Після цього там оголосили повітряну тривогу.

Telegram-канал "Чп / Севастополь", що підтримує ворога, а також український "Крымский ветер" заявили про звук вибуху у центрі міста. Останній канал публікує фото, на якому здіймається чорний дим.

Фото: соцмережі

Севастопольці повідомили, що від ударної хвилі "затряслися вікна".

Після цього у Севастополі оголосили повітряну тривогу. Її не було там понад тиждень.

Наближений до російських силовиків канал ВЧК-ОГПУ, посилаючись на джерело, пише, що йдеться про атаку на російський флот. Нібито працює протиповітряна оборона.

Приблизно через 15 хвилин після перших вибухів севастопольці повідомили про повторні звуки вибухів, передають місцеві ресурси. Місцевий гауляйтер Развожаєв заявив про нібито збиття двох повітряних цілей над північним молом у Севастопольській бухті. Водночас "Крымский ветер" сповістив, що під час тривоги російські кораблі, зокрема носії "Калібрів", намагалися заховатися у бухті.

Фото: соцмережі

Міноборони РФ відзвітувало про збиття нібито двох українських протикорабельних ракет "Нептун".

Співрозмовник LIGA.net в українській розвідці заявив, що інформація щодо вибухів уточнюється.

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Мілана Головань
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