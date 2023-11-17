У Севастополі пролунала низка вибухів. Пропагандисти пишуть про атаку на російський флот

Зранку 17 листопада у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, повідомили місцеві жителі українським та проросійським ресурсам. Після цього там оголосили повітряну тривогу.

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Telegram-канал "Чп / Севастополь", що підтримує ворога, а також український "Крымский ветер" заявили про звук вибуху у центрі міста. Останній канал публікує фото, на якому здіймається чорний дим.

Севастопольці повідомили, що від ударної хвилі "затряслися вікна".

Після цього у Севастополі оголосили повітряну тривогу. Її не було там понад тиждень.

Наближений до російських силовиків канал ВЧК-ОГПУ, посилаючись на джерело, пише, що йдеться про атаку на російський флот. Нібито працює протиповітряна оборона.

Приблизно через 15 хвилин після перших вибухів севастопольці повідомили про повторні звуки вибухів, передають місцеві ресурси. Місцевий гауляйтер Развожаєв заявив про нібито збиття двох повітряних цілей над північним молом у Севастопольській бухті. Водночас "Крымский ветер" сповістив, що під час тривоги російські кораблі, зокрема носії "Калібрів", намагалися заховатися у бухті.

Міноборони РФ відзвітувало про збиття нібито двох українських протикорабельних ракет "Нептун".

Співрозмовник LIGA.net в українській розвідці заявив, що інформація щодо вибухів уточнюється.

4 листопада стало відомо, що тактична авіація Повітряних сил завдала удару по судноремонтному заводу "Затока" в Керчі.

Наступного дня командувач Повітряних сил Микола Олещук офіційно підтвердив, що там було вражено один із найновіших кораблів Чорноморського флоту Росії.

Росіяни розібрали великий десантний корабель "Мінськ", який було пошкоджено внаслідок ракетної атаки України на Севастополь 13 вересня. Водночас підводний човен "Ростов-на-Дону" поки що намагаються відремонтувати.

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