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В Севастополе российские оккупанты говорят об окончании войны на любых условиях — ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
09.01.2023, 07:19
В Севастополе российские оккупанты говорят об окончании войны на любых условиях — ВСУ - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Во временно оккупированном Севастополе российские военные заговорили об окончании войны против Украины на любых условиях. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что среди россиян заметна тенденция к ухудшению морально-психологического состояния личного состава.

В 127 отдельной разведывательной бригады, которая дислоцирована в Севастополе, распространяется мнение об окончании войны на любых условиях. 

Недавно командующий группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский говорил, что в направлении Крыма у противника перестало существовать понятие глубокого тыла.

Читайте также: Зеленский о Крыме: Все увидят начало операции. У общества есть желание воевать за него

Дмитро Гриниченко
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армия России война Крым севастополь генштаб
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