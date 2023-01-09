В Севастополе российские оккупанты говорят об окончании войны на любых условиях — ВСУ
Во временно оккупированном Севастополе российские военные заговорили об окончании войны против Украины на любых условиях. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявляют, что среди россиян заметна тенденция к ухудшению морально-психологического состояния личного состава.
В 127 отдельной разведывательной бригады, которая дислоцирована в Севастополе, распространяется мнение об окончании войны на любых условиях.
Недавно командующий группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский говорил, что в направлении Крыма у противника перестало существовать понятие глубокого тыла.
- Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатическое решение войны может заключаться в возвращении к границам Украины по состоянию на 2013 год.
- Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть Крым без боев.
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