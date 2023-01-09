В Севастополе российские оккупанты говорят об окончании войны на любых условиях — ВСУ

Во временно оккупированном Севастополе российские военные заговорили об окончании войны против Украины на любых условиях. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что среди россиян заметна тенденция к ухудшению морально-психологического состояния личного состава.

В 127 отдельной разведывательной бригады, которая дислоцирована в Севастополе, распространяется мнение об окончании войны на любых условиях.

Недавно командующий группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский говорил, что в направлении Крыма у противника перестало существовать понятие глубокого тыла.

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Дмитро Гриниченко

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