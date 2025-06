В Северной Ирландии в результате беспорядков ранены 17 полицейских – видео

В североирландском городе Баллимина два дня подряд происходили массовые беспорядки, вспыхнувшие после ареста двух подростков румынского происхождения, подозреваемых в сексуальном насилии. В результате столкновений ранены 17 полицейских. Об этом сообщает Reuters.

В понедельник, 9 июня, местный суд избирал меру пресечения для двух 14-летних парней, подозреваемых в сексуальном насилии в отношении девушки-подростка. Их взяли под стражу до 2 июля. Известно, что обвинение подозреваемым было зачитано на румынском языке.

В тот же день в городе произошел поджог четырех домов. Полиция сообщила, что расследует нападение на недвижимость как "расово мотивированное преступление на почве ненависти". Был арестован один человек.

На следующий вечер в городе начались массовые беспорядки, во время которых толпа перекрывала дороги, переворачивала автомобили и мусорные баки.

Начались столкновения с полицией, которая применила к участникам беспорядков водометы и нелетальное оружие. В ответ протестующие атаковали стражей порядка камнями и бутылками с зажигательной смесью.

Травмы получили 17 полицейских. Арестованы пять участников протестов.

Город Баллимина расположен в 45 километрах от Белфаста. Полиция сообщила, что на севере столицы также зафиксированы беспорядки.

