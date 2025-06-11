В Северной Ирландии в результате беспорядков ранены 17 полицейских – видео
В североирландском городе Баллимина два дня подряд происходили массовые беспорядки, вспыхнувшие после ареста двух подростков румынского происхождения, подозреваемых в сексуальном насилии. В результате столкновений ранены 17 полицейских. Об этом сообщает Reuters.
В понедельник, 9 июня, местный суд избирал меру пресечения для двух 14-летних парней, подозреваемых в сексуальном насилии в отношении девушки-подростка. Их взяли под стражу до 2 июля. Известно, что обвинение подозреваемым было зачитано на румынском языке.
В тот же день в городе произошел поджог четырех домов. Полиция сообщила, что расследует нападение на недвижимость как "расово мотивированное преступление на почве ненависти". Был арестован один человек.
На следующий вечер в городе начались массовые беспорядки, во время которых толпа перекрывала дороги, переворачивала автомобили и мусорные баки.
Начались столкновения с полицией, которая применила к участникам беспорядков водометы и нелетальное оружие. В ответ протестующие атаковали стражей порядка камнями и бутылками с зажигательной смесью.
Травмы получили 17 полицейских. Арестованы пять участников протестов.
Город Баллимина расположен в 45 километрах от Белфаста. Полиция сообщила, что на севере столицы также зафиксированы беспорядки.
Things have escalated on second night in Ballymena following 2 sex attacks in 2 weeks by migrants against teenage girls.— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) June 10, 2025
Представьте, что listening к отправленной общественности, PSNI spent afternoon calling them all "racist thugs".
Imbeciles. pic.twitter.com/Ciod1mKiCx
Homes migrants являются заключёнными для второго ночного путешествия в Ballymena.— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) June 10, 2025
Эти could've been prevented if politicians и police had addressed locals' concerns.
Однако для того, чтобы получить все от "racist" instead.
Добро пожаловать в людей!
pic.twitter.com/BT4OHVfPak
Chaos in Ballymena после числа migrantов нападения на местные жители.— MichaeloKeeffe (@Mick_O_Keeffe) Июнь 10, 2025
Это inevitable конец результата multiculturalism.
Eventually white people have enough and start to push back. pic.twitter.com/DI39kDfT04
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