У Північній Ірландії внаслідок заворушень поранено 17 поліцейських – відео
Наслідки заворушень у Балліміні (Фото: @Taj_Ali1)

У північноірландському місті Балліміна два дні поспіль відбувалися масові заворушення, які спалахнули після арешту двох підлітків румунського походження, підозрюваних у сексуальному насильстві. Внаслідок сутичок поранено 17 поліцейських. Про це повідомляє Reuters.

У понеділок, 9 червня, місцевий суд обирав запобіжний захід для двох 14-річних хлопців, яких підозрюють у сексуальному насильстві щодо дівчини-підлітки. Хлопців взяли під варту до 2 липня. Відомо, що звинувачення підозрюваним було зачитано румунською мовою.

Того самого дня у місті стався підпал чотирьох будинків. Поліція повідомила, що розслідує напад на нерухомість як "расово мотивований злочин на ґрунті ненависті". Було заарештовано одну людину.

Наступного вечора в місті розпочалися масові заворушення, під час яких натовп перекривав дороги, перевертав автомобілі та сміттєві баки.

Почалися сутички із поліцією, яка застосувала до учасників заворушень водомети й нелетальну зброю. У відповідь протестувальники атакували правоохоронців камінням і пляшками із запальною сумішшю.

Травми отримали 17 поліцейських. Було заарештовано п’ятьох учасників протестів.

Місто Балліміна розташоване за 45 кілометрів від Белфаста. Поліція повідомила, що на півночі столиці також зафіксовані заворушення.

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