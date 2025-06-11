У Північній Ірландії внаслідок заворушень поранено 17 поліцейських – відео
У північноірландському місті Балліміна два дні поспіль відбувалися масові заворушення, які спалахнули після арешту двох підлітків румунського походження, підозрюваних у сексуальному насильстві. Внаслідок сутичок поранено 17 поліцейських. Про це повідомляє Reuters.
У понеділок, 9 червня, місцевий суд обирав запобіжний захід для двох 14-річних хлопців, яких підозрюють у сексуальному насильстві щодо дівчини-підлітки. Хлопців взяли під варту до 2 липня. Відомо, що звинувачення підозрюваним було зачитано румунською мовою.
Того самого дня у місті стався підпал чотирьох будинків. Поліція повідомила, що розслідує напад на нерухомість як "расово мотивований злочин на ґрунті ненависті". Було заарештовано одну людину.
Наступного вечора в місті розпочалися масові заворушення, під час яких натовп перекривав дороги, перевертав автомобілі та сміттєві баки.
Почалися сутички із поліцією, яка застосувала до учасників заворушень водомети й нелетальну зброю. У відповідь протестувальники атакували правоохоронців камінням і пляшками із запальною сумішшю.
Травми отримали 17 поліцейських. Було заарештовано п’ятьох учасників протестів.
Місто Балліміна розташоване за 45 кілометрів від Белфаста. Поліція повідомила, що на півночі столиці також зафіксовані заворушення.
Things have escalated on a second night in Ballymena following 2 sex attacks in 2 weeks by migrants against teenage girls.— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) June 10, 2025
Instead of listening to the concerned public, the PSNI spent the afternoon calling them all "racist thugs".
Imbeciles.pic.twitter.com/Ciod1mKiCx
Homes of migrants are attacked for a second night running in Ballymena.— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) June 10, 2025
This could've been prevented if politicians and police had addressed locals' concerns.
But chose to write them all off as "racist" instead.
Listen to the people!
pic.twitter.com/BT4OHVfPak
Chaos in Ballymena after a number of migrant attacks on locals.— MichaeloKeeffe (@Mick_O_Keeffe) June 10, 2025
This is the inevitable end result of multiculturalism.
Eventually white people have enough and start to push back. pic.twitter.com/DI39kDfT04
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