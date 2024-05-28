В Северной Корее заявили о неудавшейся попытке запуска спутника
Ракета-носитель, которую Северная Корея в очередной раз пыталась вывести на орбиту, вероятно, взорвалась в воздухе на первом этапе полета. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA) со ссылкой на Национальное управление аэрокосмических технологий КНДР.
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Агентство отметило, что 27 мая власти Северной Кореи уведомили Японию о планируемом запуске. США, Южная Корея и Япония раскритиковали это решение и заявили, что подобные маневры нарушают резолюции Совета Безопасности ООН.
Позже южнокорейские военные заявили, что зафиксировали падение ракеты в акватории КНДР и заявили, что спутник предположительно взорвался в воздухе, сообщило агентство.
- 31 мая 2023 года Северная Корея совершила неудачный запуск спутника-шпиона: ракета-носитель и полезная нагрузка упали в море.
- 23 августа правительство КНДР объявило , что попытается запустить еще один спутник после потери военного спутника в мае.
- Впоследствии стало известно, что Северная Корея с помощью России может предпринять третью попытку запуска шпионского спутника в ноябре.
- 21 ноября Северная Корея запустила в космос военный спутник-шпион, США назвали это нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.
- 28 ноября северокорейский диктатор Ким Чен Ин посмотрел фотографии Белого дома, Пентагона и американских авианосцев на военно-морской базе Норфолк, сделанные из шпионского спутника.
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