Північна Корея заявила, що її супутник зняв Білий дім та Пентагон. Кім передивився фото

Північнокорейський диктатор переглянув фотографії Білого дому, Пентагону і американських авіаносців на військово-морській базі Норфолк, зроблені зі шпигунського супутника

КНДР (Фото: ЕРА)

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин переглянув фотографії Білого дому, Пентагону та американських авіаносців на військово-морській базі Норфолк, зроблені зі шпигунського супутника. Про це повідомила північнокорейська пропагандиська агенція KCNA.

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21 листопада Північна Корея запустила до космосу військовий супутник-шпигун, США назвали це порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.

У Пхеньяні повідомляють, що супутник сфотографував міста і військові бази у Південній Кореї, Гуамі та Італії, а також столицю США.

Північна Корея оприлюднила панхроматичні знімки центру Сеула після запуску ракети у грудні 2022 року, що, за її словами, було випробуванням системи управління супутником, зйомки зображень і передання даних для майбутнього військового розвідувального супутника.

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Фотографії вівторка стали останніми в серії знімків того, що KCNA назвало "основними цільовими регіонами".

Зазначається, що глава КНДР проінспектував супутникові фотографії бази ВПС США Андерсен на американській території Гуам у західній частині Тихого океану, а також американської верфі та авіабази в Норфолку і Ньюпорті, де були помічені чотири атомні авіаносці та британський авіаносець, повідомляє KCNA.

31 травня 2023 року Північна Корея здійснила невдалий запуск супутника-шпигуна: ракета-носій та корисне навантаження впали в море.

23 серпня уряд КНДР оголосив, що спробує запустити ще один супутник після втрати військового супутника у травні.

Згодом стало відомо, що Північна Корея за допомогою Росії може зробити третю спробу запуску шпигунського супутника у листопаді.

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