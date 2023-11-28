Северная Корея заявила, что ее спутник снял Белый дом и Пентагон. Ким пересмотрел фото

Северокорейский диктатор просмотрел фотографии Белого дома, Пентагона и авианосцев на военно-морской базе Норфолк, сделанные из шпионского спутника

Военный парад 2021 года в КНДР (фото – ЕРА-KCNA), 03

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын посмотрел фотографии Белого дома, Пентагона и американских авианосцев на военно-морской базе Норфолк, сделанные из шпионского спутника. Об этом сообщило северокорейское пропагандистское агентство KCNA.

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21 ноября Северная Корея запустила в космос военный спутник-шпион, США назвали это нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

В Пхеньяне сообщают, что спутник запечатлел города и военные базы в Южной Корее, Гуаме и Италии, а также столицу США.

Северная Корея обнародовала панхроматические снимки центра Сеула после запуска ракеты в декабре 2022 года, который, по ее словам, являлся испытанием системы управления спутником, съемки изображений и передачи данных для будущего военного разведывательного спутника.

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Фото вторника стали последними в серии снимков того, что KCNA назвало "основными целевыми регионами".

Отмечается, что глава КНДР проинспектировал спутниковые фотографии базы ВВС США Андерсен на американской территории Гуам в западной части Тихого океана, а также американской верфи и авиабазы в Норфолке и Ньюпорте, где были замечены четыре атомных авианосца и британский авианосец, сообщает KCNA.

31 мая 2023 года Северная Корея совершила неудачный запуск спутника-шпиона: ракета-носитель и полезная нагрузка упали в море.

23 августа правительство КНДР объявило, что попытается запустить еще один спутник после потери военного спутника в мае.

Впоследствии стало известно, что Северная Корея с помощью России может предпринять третью попытку запуска шпионского спутника в ноябре.

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