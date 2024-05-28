У Північній Кореї заявили про невдалу спробу запуску супутника

Південнокорейські військові заявили, що зафіксували падіння ракети в акваторії КНДР

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин (Фото: EPA)

Ракета-носій, яку Північна Корея вкотре намагалася вивести на орбіту, ймовірно, вибухнула в повітрі на першому етапі польоту. Про це повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї (KCNA) з посиланням на Національне управління аерокосмічних технологій КНДР.

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Агентство зазначило, що 27 травня влада Північної Кореї повідомила Японію про планований запуск. США, Південна Корея та Японія розкритикували це рішення та заявили, що подібні маневри порушують резолюції Ради Безпеки ООН.

Пізніше південнокорейські військові заявили, що зафіксували падіння ракети в акваторії КНДР і заявили, що супутник імовірно вибухнув у повітрі, повідомило агентство.

31 травня 2023 року Північна Корея здійснила невдалий запуск супутника-шпигуна: ракета-носій і корисне навантаження впали в море.

23 серпня уряд КНДР оголосив, що спробує запустити ще один супутник після втрати військового супутника у травні.

Згодом стало відомо, що Північна Корея за допомогою Росії може зробити третю спробу запуску шпигунського супутника у листопаді.

21 листопада Північна Корея запустила до космосу військовий супутник-шпигун, США назвали це порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.

28 листопада північнокорейський диктатор Кім Чен Ин переглянув фотографії Білого дому, Пентагону й американських авіаносців на військово-морській базі Норфолк, зроблені зі шпигунського супутника.

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