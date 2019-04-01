Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
01.04.2019, 08:04

В штабе Порошенко считают: у него больше резерв добора голосов

В штабе Порошенко считают: у него больше резерв добора голосов - Фото
Олег Медведев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Во втором туре будет борьба за избирателей, которые в первом голосовали "не по приколу", а с полным осознанием ответственности, считают у президента

Реклама
Реклама

В избирательном штабе у президента Петра Порошенко полагают, что у него больше электоральный резерв перед вторым туром выборов главы государства, чем у Владимира Зеленского, лидирующего после вчерашнего первого тура. Об этом заявил политтехнолог штаба Порошенко Олег Медведев, пишет Укринформ.

Он не считает, что результат Зеленского будет ниже во втором туре, потому как кандидат-шоумен "доберет определенное количество голосов".

Реклама

"Но резерв для добора голосов на сегодня больше у Порошенко, чем у Зеленского", - убежден советник президента.

Представитель штаба Порошенко считает, что те избиратели, которые хотели проголосовать "по приколу", все иссякли, и теперь борьба будет за тех, кто голосовал "не по приколу".

"И мне кажется, что в этой борьбе как раз у Порошенко шансов больше, чем у Зеленского", - заявил Медведев.

Данные национального экзитпола показывают, что больше всего голосов избирателей получает Зеленский - 30,6%, за ним идет Порошенко - 17,8%. Так как никто из кандидатов не набирает более 50% голосов, 21 апреля состоится второй тур выборов.

Читайте также: Хроника выборов в Украине. Первый тур: LIVE

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы, выборы-2019, электорат
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 