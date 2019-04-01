В штабе Порошенко считают: у него больше резерв добора голосов

Олег Медведев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В избирательном штабе у президента Петра Порошенко полагают, что у него больше электоральный резерв перед вторым туром выборов главы государства, чем у Владимира Зеленского, лидирующего после вчерашнего первого тура. Об этом заявил политтехнолог штаба Порошенко Олег Медведев, пишет Укринформ.

Он не считает, что результат Зеленского будет ниже во втором туре, потому как кандидат-шоумен "доберет определенное количество голосов".

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"Но резерв для добора голосов на сегодня больше у Порошенко, чем у Зеленского", - убежден советник президента.

Представитель штаба Порошенко считает, что те избиратели, которые хотели проголосовать "по приколу", все иссякли, и теперь борьба будет за тех, кто голосовал "не по приколу".

"И мне кажется, что в этой борьбе как раз у Порошенко шансов больше, чем у Зеленского", - заявил Медведев.

Данные национального экзитпола показывают, что больше всего голосов избирателей получает Зеленский - 30,6%, за ним идет Порошенко - 17,8%. Так как никто из кандидатов не набирает более 50% голосов, 21 апреля состоится второй тур выборов.

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