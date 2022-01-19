В следующие недели Украина получит дополнительную оборонную помощь от США – Блинкен

В течение следующих нескольких недель США предоставят Украине дополнительную помощь в области безопасности. Об этом на совместном с главой МИД Дмитрием Кулебой брифинге в Киеве заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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"За последние несколько недель мы предоставили такую помощь и запланировали помощь в течение следующих нескольких недель. Если РФ возобновит свою агрессию, мы предоставим дополнительные материалы. Все это уже запланировано и все это будет способствовать обороне Украины", – сказал Блинкен.

Кулеба поблагодарил США за помощь и сообщил, что по этому направлению Украина работает также с несколькими европейскими странами.

"Базовый принцип прост: сильная Украина — лучший инструмент сдерживания России", – сказал Кулеба.

Утром 19 января 2022 года борт Блинкена приземлился в аэропорту Борисполь.

18 января в пресс-службе МИД сообщали LIGA.net , что Блинкен приедет по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Цель – продолжить координацию по сдерживанию агрессии России.

, что Блинкен приедет по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Цель – продолжить координацию по сдерживанию агрессии России. В Киеве Блинкен заявил, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о вторжении в Украину в кратчайшие сроки, и призвал РФ избрать мирный путь.

После Киева Блинкен отправится в Берлин, чтобы встретиться с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и принять участие во встрече "трансатлантической четверки" — Франции, Германии, Великобритании и США.

21 января госсекретарь встретится в Женеве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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Вадим Ребрина

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